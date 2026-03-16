Росеньор — перед матчем с «ПСЖ»: мы не имеем права ошибаться

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Первая встреча команд завершилась победой парижан со счётом 5:2.

«Если рассматривать первый матч и итоговый счёт в отдельности от остального, то нас наказали игроки высочайшего класса за наши собственные ошибки. В прошлом мы уже не раз на этом обжигались. Завтра мы не имеем права ошибаться. Нужно помнить, что «ПСЖ» является чемпионом Европы не просто так, но мы знаем, что можем соревноваться с ними на равных», — приводит слова Росеньора официальный сайт УЕФА.

Тренер «Челси» также подтвердил, что капитан команды Рис Джеймс пропустит встречу из-за травмы задней мышцы бедра.