«Мы ничего не боимся». Тренер «Будё-Глимт» Кнутсен — об ответном матче ЛЧ со «Спортингом»

Главный тренер норвежского «Будё-Глимт» Хьетиль Кнутсен дал комментарий касательно предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонским «Спортингом». В первой игре норвежская команда победила со счётом 3:0.

«Мы ничего не боимся. Знаем, что «Спортинг» начнёт эту игру в высоком темпе с первых минут. Но я ничего не боюсь, не могу себе позволить так думать. Мы должны быть готовы к матчу. Завтра мы будем выполнять много беговой работы. Мы опираемся на физические характеристики и всегда стараемся пробежать больше, чем наш соперник», — приводит слова Кнутсена официальный сайт УЕФА.