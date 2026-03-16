Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодара» с «Сочи»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Андрея Прокопова в матче 21-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» одолел «Сочи» (3:1). Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 13:45 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 5'     1:1 Игнатов – 88'     1:2 Сперцян – 90+5'    

«На седьмой минуте Прокопов ошибочно показал жёлтую Оласе. Выпрыгнул игрок «Краснодара», получилось столкновение тело в тело в воздухе. Для меня это вообще не фол. Оласа даже не понял, что произошло. Поторопился здесь арбитр.

На 16-й минуте Прокопов ошибочно назначил штрафной в ворота «Сочи» из убойной зоны и не показал жёлтую Кривцову за симуляцию. Обманул его игрок «Краснодара» — нарисовал нарушение, прыгнул вперёд. Прокопов из хорошей позиции не разобрался и назначил опасный штрафной. А с таких позиций забивают.

На 21-й минуте Прокопов правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Рука защитника двигалась на газон в опору, и в неё прилетел мяч. За такое не наказывают.

На 90+3-й минуте верно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» после вмешательства VAR. Сложный момент для Прокопова — он смотрел в другую сторону, задержка случилась за его спиной. Да, мяч летел не в эту зону, но здесь важнее, что задержка была очевидной. 11-метровый назначили именно за это», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

