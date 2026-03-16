Торпедо Москва — Нефтехимик, результат матча 16 марта 2026, счет 3:0, 24-й тур Первой лиги 2025/2026

Московское «Торпедо» одержало уверенную победу над «Нефтехимиком» в матче 24-го тура
Завершился матч 24-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Торпедо» из Москвы и нижнекамский «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра матча выступил Ярослав Хромей из Воронежа. Встреча закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

1:0 Шитов – 27'     2:0 Багиев – 48'     3:0 Цыпченко – 78'    

Счёт в матче открыл нападающий «Торпедо» Владислав Шитов на 27-й минуте. Полузащитник Садыг Багиев удвоил преимущество московской команды на 48-й минуте. Нападающий Дмитрий Цыпченко на 78-й минуте забил третий мяч в ворота «Нефтехимика».

После 24 встреч в Первой лиге «Торпедо» набрало 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Нефтехимик» располагается на девятой строчке, у команды 31 набранное очко.

В следующем туре «Торпедо» ожидает выездной матч с «Челябинском» (23 марта), а «Нефтехимик» также в гостях сыграет с саратовским «Соколом» (22 марта).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
