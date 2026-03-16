Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Ростов» — «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов критически высказался о работе судьи Яна Бобровского в матче 21-го тура РПЛ, в котором «Динамо» победило «Ростов» (1:0). Команды играли на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону).

«Есть такая категория арбитров, которые работают хорошо, а потом что-то происходит. И, получается, департамент надеется, а они показывают нестабильность в простых матчах.

На 16-й минуте Бобровский удалил Мелёхина после вмешательства VAR. Молодец, что не пропустил и изначально показал жёлтую, потому что в динамике могло показаться, что нога была на весу и отлетела. Сразу увидеть, что это красная, было сложно. И вопросов к Бобровскому тут нет. Верно показал красную после вмешательства VAR, и объяснение верное: нога Мелёхина шла снизу вверх, попал шипами выше голеностопа.

Однако что произошло с Бобровским потом — непонятно. Это не арбитр, на которого можно положиться в сложную минуту. За что он показал первую жёлтую Рубенсу на 28-й минуте? Тот выпрыгнул, пытался сыграть головой, произошёл контакт. Хочешь — назначь штрафной. Но за что карточка?

И на 39-й минуте — очевидно ошибочная вторая жёлтая Рубенсу. Это даже на первую жёлтую не тянет. Просто фол. Плюс Вахания, когда контакт был с правой ногой, упал и держался за левую, которой вообще не касались. Как может департамент доверять арбитру, который в простых ситуациях так ошибается? Показывал хороший уровень, и тут прилетел такой необъяснимый момент. Надеюсь, Бобровский посидит, подумает, сделает какие-то выводы, и всё у него будет хорошо.

Момент на 90+3-й минуте не буду обсуждать. Во-первых, его нет в трансляции. По фото это пенальти в ворота «Динамо». VAR, насколько мне известно, момент проверял. И если учитывать, что Кукуян получил назначение на Кубок, всё там было нормально», — заявил Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.