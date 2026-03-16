Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 16 марта

В понедельник, 16 марта, состоялся заключительный матч 24-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча Первой лиги на 16 марта:

«Торпедо» Москва – «Нефтехимик» — 3:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка в 23 играх. На второй строчке располагается «Урал» из Екатеринбурга, команда заработала 45 очков после 24 встреч. Тройку лидеров замыкает московская «Родина» с 43 очками после 24 матчей. На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (23) — 16-я.