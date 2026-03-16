Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 24-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 16 марта, завершился 24-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты встреч 24-го тура Первой лиги
Суббота, 14 марта:
«СКА-Хабаровск» – «Родина» — 2:2;
«КАМАЗ» – «Ротор» — 1:1;
«Факел» – «Черноморец» — 0:0;
«Спартак» Кострома – «Чайка» — 1:1.
Воскресенье, 15 марта:
«Урал» – «Арсенал» Тула — 2:0;
«Волга» Ульяновск – «Челябинск» — 2:2;
«Уфа» – «Сокол» — 2:0;
«Шинник» – «Енисей» — 1:1.
Понедельник, 16 марта:
«Торпедо» Москва – «Нефтехимик» — 3:0.
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает московская «Родина» (43). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (23) — 16-я.