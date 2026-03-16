Педри обошёл Беллингема в обновлённом рейтинге трансферной стоимости

Педри обошёл Беллингема в обновлённом рейтинге трансферной стоимости
Полузащитник «Барселоны» Педри обогнал футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема в обновлённом рейтинге Transfermarkt.

Ранее Беллингем был дороже Педри, теперь же испанец обогнал английского полузащитника: рыночная стоимость испанца выросла на € 10 млн — до € 150 млн, стоимость Беллингема снизилась на € 20 млн — до € 140 млн. По данным источника, это объясняется тем, что статус англичанина в клубе из Мадрида стал менее звёздным, отсутствие игрового ритма и смена ролей в команде внесли в это свой вклад. Педри же стал оказывать большее влияние на игру сине-гранатовых.

В 31 матче нынешнего клубного сезона Педри забил два гола и отдал 10 голевых передач, Беллингем в 28 играх своей команды забил шесть мячей и отдал четыре ассиста.

