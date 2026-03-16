Арбитр Федотов оценил дебют судьи Капленкова в матче «Пари НН» — «Крылья Советов»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил дебют в РПЛ судьи Игоря Капленкова из Москвы, работавшего на матче 21-го тура, в котором «Пари НН» разгромил «Крылья Советов» (3:0). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

«В этом матче дебютировал Капленков из Первой лиги. Волнение присутствовало, это понятно.

Всех почему-то взбудоражил 11-метровый в ворота «Крыльев» на 27-й минуте. Капленков находился в хорошей позиции, но смотрел на мяч, потому что было скопление ног и игроков. Что-то произошло, футболист упал. Фёдоров на VAR позвал на просмотр. Людям не нравится этот эпизод, потому что Рекена показывал, что у него был естественный бег. Однако это не так — он попал пальцами по лицу соперника. Контакт был. Забегая вперёд, один в один жёлтая потом была у игрока «Пари НН». Так же пальцами попал по лицу. Моё мнение: силу касания здесь рассматривать нельзя, потому что даже по видео очевидно, что что-то произошло. Рука отставлена в сторону, есть амплитуда — все основания для 11-метрового здесь были. Жёлтую Капленков показал, хотя можно было обойтись без неё.

Интересный момент случился в середине второго тайма: игрок «Пари НН» бежал по краю, ему наступили на ногу, бутса слетела. И он с одной бутсой понёсся к воротам и затем уже упал. О красной здесь речи нет, можно говорить только о возможном непоказе жёлтой. Наступ арбитры не увидели из-за высокой скорости. Смотрели, скорее всего, на руки — была ли задержка. Но бутса слетела, а игрок ещё бежал. Как здесь быть арбитру? Думаю, можно было вернуть эпизод и показать жёлтую за срыв перспективной атаки.

Поддержу дебютанта. Нерв его чувствовался, но выдержал. Мясом подобрасти, и нормально будет всё», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.