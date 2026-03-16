Жоао Педро: верим в успех в матче с «ПСЖ», мы победили их на КЧМ со счётом 3:0

Нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «ПСЖ». Первая встреча команд завершилась победой парижан со счётом 5:2.

«Думаю, эта неделя была для нас непростой. Мы знаем свои сильные стороны и по-прежнему верим в успех, учитывая наш опыт на клубном чемпионате мира, где мы победили «ПСЖ» со счётом 3:0. Команда верит, тренер верит, и болельщики тоже должны верить», — приводит слова Педро официальный сайт УЕФА.

Ответный матч запланирован на 17 марта. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало игры — в 23.00 мск.