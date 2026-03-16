Капитан «Ман Сити» Силва: результат матча с «Реалом» был гораздо хуже нашего уровня игры

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» высказался о сильных сторонах «сливочных». В первой игре «горожане» уступили со счётом 0:3.

«Не могу назвать нашего оппонента уязвимым, «Реал» победил нас со счётом 3:0, поэтому слово «уязвимые» я бы сейчас не использовал. Я был просто подавлен, когда вернулся домой после первого матча, хотел пересмотреть ту игру. Я не увидел причин, по которым мы должны были уступить с таким счётом.

Результат был гораздо хуже нашего уровня игры. Но, разумеется, это не считается, таков футбол. Всё выглядело просто ужасно, однако я не могу сказать то же про саму нашу игру.

Мы должны верить в то, что Эрлинг [Холанд] забьёт. Когда у нашего соперника возникнут опасные моменты, а с учётом мастерства их игроков таковые обязательно будут, мы должны будем верить в свою оборону и вратаря. Возможно, у нас что-то и получится», — приводит слова Силвы официальный сайт «горожан».