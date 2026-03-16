Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ман Сити» Силва: результат матча с «Реалом» был гораздо хуже нашего уровня игры

Капитан «Ман Сити» Силва: результат матча с «Реалом» был гораздо хуже нашего уровня игры
Комментарии

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» высказался о сильных сторонах «сливочных». В первой игре «горожане» уступили со счётом 0:3.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не могу назвать нашего оппонента уязвимым, «Реал» победил нас со счётом 3:0, поэтому слово «уязвимые» я бы сейчас не использовал. Я был просто подавлен, когда вернулся домой после первого матча, хотел пересмотреть ту игру. Я не увидел причин, по которым мы должны были уступить с таким счётом.

Результат был гораздо хуже нашего уровня игры. Но, разумеется, это не считается, таков футбол. Всё выглядело просто ужасно, однако я не могу сказать то же про саму нашу игру.

Мы должны верить в то, что Эрлинг [Холанд] забьёт. Когда у нашего соперника возникнут опасные моменты, а с учётом мастерства их игроков таковые обязательно будут, мы должны будем верить в свою оборону и вратаря. Возможно, у нас что-то и получится», — приводит слова Силвы официальный сайт «горожан».

Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android