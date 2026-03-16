Павлюченко: если «Спартак» так же сыграет в обороне, «Динамо» на выезде трёшку положит

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с московским «Динамо». Игра состоится в среду, 18 марта. Счёт первой встречи — 5:2 в пользу бело-голубых.

«Послушайте, сколько отыгрывались не только в РПЛ, но и в мировом футболе и при счёте 4:0, 3:0 и 5:2? Три мяча дома забить реально. Как у нас бывает? Побегут вперёд прессинговать, забьют один-второй, и начнётся паника у «Динамо». Возможно такое. Три мяча отыграть по силам. Другое дело, если «Спартак» будет так же играть в обороне, то «Динамо» и на выезде трёшку положит. Если «Спартак» хочет забить три, пропускать нельзя. Нужен порядок в обороне и в атаке.

Все моменты надо реализовывать. Не думаю, что будет прямо куча моментов. Но те моменты, которые будут, надо забивать. «Динамо» забило пять, а почему «Спартак» не может забить пять? Может же! Всё может произойти. Играют дома. Я уверен, придут болельщики и погонят команду вперёд. Счёт 3:0 – очень опасный для «Динамо». Клуб может расслабиться и подумать: «Ну, три мяча нам не забьют». Выйдут расслабленными на эту игру. Сами футболисты понимают, что надо идти ва-банк», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.