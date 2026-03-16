Григорян — о Мелкадзе: напоминает Агуэро. Разве сейчас «Спартаку» он бы не пригодился?

Александр Григорян, бывший тренер форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе времён выступления в «Тамбове», оценил игру нападающего на старте весеннего отрезка Мир Российской Премьер-Лиги. В 20-м и 21-м турах он забил два гола и помог своей команде сыграть вничью с «Акроном» (1:1) и «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
15 марта 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 27'     1:1 Дзюба – 84'    
Удаления: нет / Силва – 49'

— Во-первых, когда «Спартак-2» был, тот шикарный «Спартак-2», в Первой лиге который, молодые пацаны наводили шорох. Я помню его и тот сезон. Там целая бригада была спартаковская.

— Он же «десяткой» был изначально?
— Нет, он именно «девятка». Сейчас кого он напоминает? Вот мне он напоминает сейчас Агуэро по стилистике. А что? Нет, что ли? Смотрите: дриблинг, великолепные открывания за спину, приём с уходом. Первый на всех фланговых передачах и прострелах и то, как он держит борьбу. А вопрос сегодняшнего дня: какой объём работы в прессинге он выполняет, сколько он отрабатывает.

— Вы могли бы назвать его лучшим игроком РПЛ в первых трёх турах?
— Однозначно да. И сейчас я думаю: в нынешней форме Георгий – и он спартаковский воспитанник – разве сейчас бы «Спартаку» Георгий не пригодился? — задался вопросом Григорян в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

