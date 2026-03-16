Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес достиг рыночной стоимости в размере € 100 млн
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес стал дороже на € 30 млн, и теперь его рыночная стоимость составляет € 100 млн. Об этом сообщает Transfermarkt.

По данным источника, увеличение стоимости прав на футболиста связано с повышением важности хавбека для команды, что выражается включением в старт на матчи Лиги чемпионов. Лопес демонстрирует высокую интенсивность игры, постоянно отрабатывает в прессинге и выполняет обширную оборонительную работу в дополнение к своим атакующим качествам.

В 37 матчах нынешнего клубного сезона Фермин Лопес забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2031 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android