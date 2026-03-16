Неймар не включён в заявку сборной Бразилии на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил нападающего «Сантоса» Неймара в заявку национальной команды на ближайшие матчи. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

Вратари

Алисон Бекер («Ливерпуль»), Бенто («Аль-Наср»), Эдерсон Мораес («Фенербахче»).

Защитники

Алекс Сандро («Фламенго»), Бремер («Ювентус»), Данило Луис да Силва («Фламенго»), Дуглас Сантос («Зенит»), Габриэл Магальяйнс («Арсенал»), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли»), Лео Перейра («Фламенго»), Маркиньос («ПСЖ»), Уэсли Франса («Рома»).

Полузащитники

Андрей Сантос («Челси»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Данило («Ботафого»), Фабиньо («Аль-Иттихад»), Габриэл Сара («Галатасарай»).

Нападающие

Эндрик («Лион»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Тьяго («Брентфорд»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья («Барселона»), Райан («Борнмут»), Винисиус Жуниор («Реал»), Жоао Педро («Челси»).

Стоит отметить, что Анчелотти ещё ни разу не включал Неймара в окончательную заявку «селесао».

В своих ближайших товарищеских матчах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).