Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние матчи

Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние матчи
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил двух футболистов «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи в преддверии чемпионата мира — 2026. 26 марта пятикратные чемпионы мира сыграют с командой Франции, а 1 апреля — с Хорватией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
01 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Бразилия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 15 встречах за «Зенит» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. На счету Луиса Энрике три забитых мяча и три голевых паса в 23 играх во всех турнирах.

Сборная Бразилии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира — 2026, заняв пятое место в отборочной группе Южной Америки с 28 очками в 18 матчах.

