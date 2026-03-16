Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита» вызваны в сборную Бразилии на весенние матчи
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти включил двух футболистов «Зенита» Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в состав национальной команды на предстоящие товарищеские матчи в преддверии чемпионата мира — 2026. 26 марта пятикратные чемпионы мира сыграют с командой Франции, а 1 апреля — с Хорватией.
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Франция
01 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Бразилия
Не начался
Хорватия
В текущем сезоне Дуглас Сантос принял участие в 15 встречах за «Зенит» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. На счету Луиса Энрике три забитых мяча и три голевых паса в 23 играх во всех турнирах.
Сборная Бразилии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира — 2026, заняв пятое место в отборочной группе Южной Америки с 28 очками в 18 матчах.
