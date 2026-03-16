Арбелоа — перед матчем с «Ман Сити»: нет другой цели, кроме как победить

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0.

«У нас нет другой цели, кроме как выйти на поле и победить с тем же смирением и самоотдачей, что и в первом матче. Это будет непросто. Смирение и амбиции — вот что нам нужно увидеть завтра.

Мы прекрасно понимаем сложность завтрашнего матча и соперника, с которым нам предстоит встретиться. Если мы хотим победить, мы не можем думать ни о чём другом, кроме как показать очень высокий уровень игры, как в первом матче, или даже лучше, проявив солидарность, самоотдачу и готовность доставить им много проблем», — приводит слова Арбелоа AS.