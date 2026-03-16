Пестряков рассказал, как Дзюба влияет на молодых игроков в «Акроне»

19-летний вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков ответил, как на молодых футболистов команды влияет возрастной нападающий Артём Дзюба и что он советует своим одноклубникам.

— Это правда, что Дзюба много времени проводит с молодыми игроками, учит, советует, подсказывает, есть такое?

— Да, есть. У нас, можно сказать, такая мини-банда своя. Он постоянно где-то там пихнёт, где-то чуть-чуть приземлит. В этом плане очень нравится, что, если что-то замечают, сразу пресекают и где нужно, там подсказывают.

— А что последнее он тебе посоветовал в каком-то личном разговоре? Потому что он и сам говорит в интервью: «Я с нашими малышами общаюсь, пытаюсь их подтянуть».

— Из советов что-то такое банальное: от себя требовать постоянно максимума и на тренировках выкладываться. Он нам всегда говорит: «Вы должны от себя требовать больше и никогда не довольствоваться каким-то малым. Всегда идти вперёд и не обращать внимания, даже если вы сыграли хорошую игру, нужно уже думать о другой, не зацикливаться на той», — сказал Пестряков в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».