Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пестряков рассказал, как Дзюба влияет на молодых игроков в «Акроне»

Комментарии

19-летний вингер «Акрона» Дмитрий Пестряков ответил, как на молодых футболистов команды влияет возрастной нападающий Артём Дзюба и что он советует своим одноклубникам.

— Это правда, что Дзюба много времени проводит с молодыми игроками, учит, советует, подсказывает, есть такое?
— Да, есть. У нас, можно сказать, такая мини-банда своя. Он постоянно где-то там пихнёт, где-то чуть-чуть приземлит. В этом плане очень нравится, что, если что-то замечают, сразу пресекают и где нужно, там подсказывают.

— А что последнее он тебе посоветовал в каком-то личном разговоре? Потому что он и сам говорит в интервью: «Я с нашими малышами общаюсь, пытаюсь их подтянуть».
— Из советов что-то такое банальное: от себя требовать постоянно максимума и на тренировках выкладываться. Он нам всегда говорит: «Вы должны от себя требовать больше и никогда не довольствоваться каким-то малым. Всегда идти вперёд и не обращать внимания, даже если вы сыграли хорошую игру, нужно уже думать о другой, не зацикливаться на той», — сказал Пестряков в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android