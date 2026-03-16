Арбелоа прокомментировал участие Мбаппе и Беллингема в ответном матче ЛЧ с «Ман Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Джуда Беллингема в предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0.

«Трудно представить себе команду, способную конкурировать без лучшего игрока в мире. Но это многое говорит о том, насколько хороша эта команда.

Беллингем хотел приехать со своими товарищами по команде, однако завтра его здесь не будет. Я рад, что он скоро приступит к тренировкам. Мбаппе уже готов. Увидите завтра.

Килиан привносит в команду качества, отличные от качеств других игроков, таких как Браим [Диас], но у него также отличная взаимосвязь с ним. Он очень умный игрок и способен использовать свободные зоны, созданные соперником. Я с нетерпением жду его выхода на поле», — приводит слова Арбелоа AS.