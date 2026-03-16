Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа прокомментировал участие Мбаппе и Беллингема в ответном матче ЛЧ с «Ман Сити»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался об участии нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Джуда Беллингема в предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трудно представить себе команду, способную конкурировать без лучшего игрока в мире. Но это многое говорит о том, насколько хороша эта команда.

Беллингем хотел приехать со своими товарищами по команде, однако завтра его здесь не будет. Я рад, что он скоро приступит к тренировкам. Мбаппе уже готов. Увидите завтра.

Килиан привносит в команду качества, отличные от качеств других игроков, таких как Браим [Диас], но у него также отличная взаимосвязь с ним. Он очень умный игрок и способен использовать свободные зоны, созданные соперником. Я с нетерпением жду его выхода на поле», — приводит слова Арбелоа AS.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android