Тренер «ПСЖ» Энрике: мы показали, что играем как настоящая команда

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». В первой игре парижане победили со счётом 5:2.

«Совершенно ясно, что мы сыграли только первую встречу, а впереди ещё вторая. Ответная встреча всегда отличается, потому что одна из команд может покинуть турнир и хочет этого не допустить. Мы готовы и привыкли играть в таких матчах. Хотим показать себя с лучшей стороны.

Самоуверенность — это одно, а вот вера в себя — это нечто особенное. В матче возможно сыграть лучше или хуже, но мы показали, что играем как настоящая команда. Мы можем играть с любым соперником», — приводит слова Энрике RMC Sport.