Рюдигер: если хочешь взять Лигу чемпионов, нужно играть с «Ман Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0.

«У меня было много подобных встреч. Я выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Ты работаешь ради таких матчей, таких моментов. Мы много раз играли с «Сити» на протяжении многих лет, одной из лучших команд Европы. Если хочешь взять Лигу чемпионов, нужно играть с «Сити».

У меня были небольшие проблемы, но всё это в прошлом. Если посмотреть на последние несколько матчей, я играю хорошо и чувствую себя отлично. На данном этапе сезона я в хорошей форме. Последние несколько месяцев я усердно работал, чтобы быть в форме, чтобы помогать команде и быть полезным.

Для меня самое важное — быть здоровым. Я чувствую себя прекрасно. Что касается остального… я уверен, мы придём к соглашению [с «Реалом»]. Сейчас не время об этом говорить», — приводит слова Рюдигера AS.