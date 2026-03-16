Григорян раскритиковал тренера «Спартака» Карседо за неправильное использование Барко

Российский тренер Александр Григорян высказался о роли аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в тактических схемах испанского специалиста Хуана Карседо. Бывший главный тренер кипрского «Пафоса» возглавил красно-белых в январе текущего года.

«Давайте я скажу, что меня тревожит в Карседо. Смотрите, ключевой, один из ключевых игроков — это Барко. Что мы видим? Мы сейчас не говорим: «Там «Спартаку» не повезло, там они с «Динамо» рухнули». Не обсуждаю это. Смотрите, ключевой игрок у него гуляет на позиции инсайда, на позиции ложного вингбека, на позиции «ложной девятки». Ну как это возможно? Это твой лучший игрок.

Карседо ищет место для Барко. Как можно ему место искать? Ты что, до сих пор не определился, где он у тебя? Ложная у него функция или реальная? Уже времени было давным-давно определиться. Вы что, не видите, что в прошлом туре он вышел на позиции левого вингера, ну, опять же, ложная функция. До этого он выходил на позиции левого инсайда в 4-3-3.

Ну как можно? Твой лучший игрок — ты ему ищешь позицию. Понимаете? Вот это меня беспокоит», — сказал Григорян в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».