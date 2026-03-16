Карло Анчелотти косвенно высказался о невызове Неймара в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил свой выбор футболистов для участия в ближайших товарищеских матчах, косвенно упомянув в том числе и причину отсутствия нападающего «Сантоса» Неймара в заявке.

«Я бы не сказал, что отбор [игроков для окончательной заявки на чемпионат мира — 2026] завершён, оценка ведётся непрерывно, после каждой игры. Мы считаем, что [вратари] Эдерсон, Алисон и Бенто — лучшие на данный момент, но мы открыты и для других вариантов. Футболисты, которых нет в списке, должны хорошо играть, усердно работать и демонстрировать свой настрой.

Вы все более или менее знаете, что в этом списке 17 или 18 игроков, которые примут участие в чемпионате мира. У нас довольно чёткая структура команды, много вариантов в атаке, немного меньше в полузащите и ещё чуть меньше – на флангах. Поэтому я хочу включить в состав двух полузащитников, которых я не знаю, таких как Данило и Габриэл Сара, потому что нам нужны футболисты с такими качествами. Защитники тоже могут поработать над тем, чтобы войти в основной состав, например, Маркиньос и Магальяйнс, а также Милитао, если он хорошо восстановится.

У нас есть сомнения по поводу центральных защитников, полузащиты, а также относительно линии нападения. Кроме того, нам нужно учитывать возможные травмы: сезон в Европе очень напряжённый, мы должны быть в хорошей форме и сосредоточиться на развитии всех игроков.

Те, кто сегодня не попал в состав, могут оказаться в окончательном варианте заявки. Пакета вполне может попасть в итоговый состав. Два новых игрока, которых я привёл в команду, показывают отличные результаты в «Ботафого» и «Галатасарае», — приводит слова Анчелотти ESPN.

В своих ближайших товарищеских матчах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).