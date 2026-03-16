«Какая-то дичь полная». Радимов — о красной карточке Мелёхина

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал решение арбитра Яна Бобровского удалить защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче 21-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо». Встреча состоялась в субботу, 14 марта, и завершилась победой «Динамо» со счётом 1:0. На 18-й минуте Мелёхин получил красную карточку, а у москвичей полузащитник Рубенс был удалён на 39-й минуте после второй жёлтой карточки.

14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

«Мелёхин вообще не понимаю почему. Какая‑то дичь полная. А дальше судья искал [возможность], чтобы уравнять составы. Не знаю, о чём они в рациях говорят. Милорад Мажич сказал, что нам невозможно это послушать. Думаю, что задача [у судьи] была уравнять составы.

Мелёхину показали красную карточку за то, что он сыграл в мяч? Тут диву даёшься, что в голове у судьи творится. Он же в мяч сыграл и выбил, а дальше уже проблема соперника, что он подставился», — сказал Радимов в эфире программы «8-16» на «Матч Премьер».

