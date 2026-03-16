«Вопиющая когнитивная простота». Шнякин — о праздновании Соболева в игре со «Спартаком»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о праздновании гола форвардом «Зенита» Александром Соболевым в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). На 45-й минуте нападающий реализовал пенальти и отпраздновал забитый мяч в маске для дайвинга, ответив на иронию в свой адрес в анонсе матча от пресс-службы красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Я даже не знаю, как бы подобрать слова. Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в нашем чемпионате. Мне сначала показалось, хотел посмеяться, что, как всегда, российские футболисты не смотрят российский футбол. Он, мол, не знал про историю с Кривцовым (полузащитник «Краснодара» получил жёлтую карточку за празднование гола «Оренбургу» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России в маске Человека-паука. — Прим. «Чемпионата»).

А он знал про эту историю. Он знал, что за это даётся автоматом жёлтая карточка. И всё равно решил отреагировать на клип «Спартака» талантливо сделанный. Тоже талантливо отреагировал. На мой взгляд, нужно отменить это правило, это ерунда. Но оно есть, это правило, и за эти маски дают жёлтые карточки. Что было у него в голове? Как это объяснить?» — сказал Шнякин в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

