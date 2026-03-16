Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Здорово, когда у тебя есть такой футболист». Тренер «ПСЖ» Энрике — о Дембеле

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» высказался о значимости нападающего Усмана Дембеле для команды.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, мы много говорили об Усмане в течение года. Любому тренеру невероятно приятно иметь в составе такого игрока. Он смог изменить своё мышление после смены позиции. Усман был типичным вингером, и он изменил свой стиль игры. Здорово, когда у тебя есть такой футболист, и для болельщиков это настоящее удовольствие – видеть его игру. Это очень положительный момент для нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В 27 матчах нынешнего клубного сезона Дембеле забил 12 голов и отдал семь ассистов.

