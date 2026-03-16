«Здорово, когда у тебя есть такой футболист». Тренер «ПСЖ» Энрике — о Дембеле

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» высказался о значимости нападающего Усмана Дембеле для команды.

«Думаю, мы много говорили об Усмане в течение года. Любому тренеру невероятно приятно иметь в составе такого игрока. Он смог изменить своё мышление после смены позиции. Усман был типичным вингером, и он изменил свой стиль игры. Здорово, когда у тебя есть такой футболист, и для болельщиков это настоящее удовольствие – видеть его игру. Это очень положительный момент для нас», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В 27 матчах нынешнего клубного сезона Дембеле забил 12 голов и отдал семь ассистов.