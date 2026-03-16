Тренер «ПСЖ» Энрике: моя шутка о победах над клубами АПЛ преследует меня повсюду

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» высказался о статистике своей команды в прошлых встречах с клубами английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне специалист пошутил над этими победами, упомянув, что Лигу 1 среди болельщиков иногда называют «Лигой фермеров».

«Моя шутка о победах над клубами АПЛ преследует меня повсюду. Играть против английских клубов — одно удовольствие, потому что это высший уровень. В прошлом году мы играли почти против всех английских топ-клубов, и в этом году ситуация почти такая же. Но это была шутка, мы уважаем всех», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона французский гранд по сумме двух встреч был сильнее лондонского «Арсенала» со счётом 3:1 (1:0, 2:1). Ранее в 1/8 и 1/4 финала «ПСЖ» последовательно переиграл «Ливерпуль» (0:1, 1:0 — 4:1 пен.) и «Астон Виллу» (3:1, 2:3). Также парижане одолели «Манчестер Сити» (4:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Тот турнир парижане выиграли, разгромив в финале «Интер» со счётом 5:0.