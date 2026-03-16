Арбелоа оценил форму Вальверде перед ответным матчем ЛЧ с «Ман Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа оценил форму полузащитника Федерико Вальверде перед предстоящим ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0. Все три мяча – на счету Вальверде.

«Феде может играть на любой позиции, и он отлично проявляет себя везде. Он в своей лучшей форме и забивает голы. У него есть свобода передвижения. Когда [Джуд] Беллингем и [Килиан] Мбаппе вернутся, мы должны продолжать играть с этой версией Феде», — приводит слова Арбелоа AS.

Ответный матч пройдёт 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.