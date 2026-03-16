Нападающий «ПСЖ» Дембеле поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ с «Челси»

Нападающий «ПСЖ» Дембеле поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ с «Челси»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». В первой встрече этих команд парижане выиграли со счётом 5:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«У нас было достаточно времени, чтобы восстановиться и как следует подготовиться. Мы чувствуем огромную мотивацию. У нас есть настрой не просто отсиживаться в обороне, а идти в атаку, чтобы выиграть матч. Наш настрой всегда направлен на победу. Мы не можем оставаться на своей половине поля только для того, чтобы удержать преимущество. Мы будем атаковать, чтобы победить.

Нам нужно быть внимательными, это качественная команда и отличный клуб. Наш настрой не изменится, мы хотим победить. Понимаем, что временами будет трудно, придётся выдержать это. Но в прошлом году, когда мы выиграли Лигу чемпионов, у нас тоже были сложные периоды.

В первом матче мы показали очень хорошую игру, «Челси» — сильная команда. Мы сохраняли концентрацию, гол, который сделал счёт 4:2, был приятным, и мы забили ещё один. Нам нужно оставаться сосредоточенными», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

