Радимов: Карседо видит в Зобнине проповедника своих идей на поле

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал роль полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в команде. Радимов отметил, что главный тренер красно‑белых Хуан Карлос Карседо считает Зобнина важной фигурой на поле.

«[Карседо видит] авторитет Зобнина в команде как капитана, игрока, который прошёл чемпионат мира в России. Видит в нём помощника и проповедника своих идей на поле. Вот в данной ситуации только так», — сказал Владислав Радимов в программе «8-16» на «Матч Премьер».

В текущем сезоне Зобнин провёл 23 матча за «Спартак», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно‑белые 22 марта в гостях встретятся с «Оренбургом».

Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
