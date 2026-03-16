«Ты охренел надевать эту маску?» Радимов — о праздновании Соболева после гола «Спартаку»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал форварда команды Александра Соболева за празднование гола в ворота «Спартака» (2:0) во встрече 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 45-й минуте нападающий реализовал пенальти и отпраздновал забитый мяч в маске для дайвинга, ответив на иронию в свой адрес в анонсе матча от пресс-службы красно-белых.

«То, что на 43-й минуте при пенальти человек думает о том, как он наденет маску, а не пробьёт пенальти – это нормально? Если Соболев вдруг перестанет забивать, ему прямое место на скамейке. Когда на 43-й минуте я думаю, как надеть маску, а не как забить пенальти – это уже бред сумасшедшего. Потом надеть эту маску, играть с жёлтой, и, если бы на этом моменте с Умяровым дали жёлтую — это вопрос для судейства.

Потом мы остаёмся полчаса играть против «Спартака» вдесятером. А если сравняют и «Краснодар» улетит ещё дальше? Да ты охренел надевать эту маску? Слава богу, что Денисова нет в команде сейчас. Соболев потом не зашёл бы в раздевалку. И Вендел, наверное, тоже», – сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»