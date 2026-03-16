Усман Дембеле: нет причин не продлевать контракт с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» дал комментарий касательно продления контракта с клубом.

«Нет причин не продлевать контракт, но решения принимаю не я. Обсуждение моего контракта происходит между клубом и моим агентом. Я не участвую в этом с самого начала своей карьеры», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

В 27 матчах нынешнего клубного сезона Дембеле забил 12 голов и отдал семь ассистов. Срок действия нынешнего трудового договора футболиста с парижанами рассчитан до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 100 млн.