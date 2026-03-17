«Всё, для меня этого тренера больше не существует». Гурцкая — о Карседо в «Спартаке»

«Всё, для меня этого тренера больше не существует». Гурцкая — о Карседо в «Спартаке»
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о поражении «Спартака» от «Зенита» (0:2) в 21-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также раскритиковал главного тренера красно-белых Хуана Карседо за выбор стартового состава на игру.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Действительно, «Спартак» играл лучше в первом тайме. Но что я хочу сказать, вот этот тренер, по мне, низкой квалификации. Если ты своих двух ключевых игроков на матч с «Зенитом» оставляешь на лавке, тебе вообще грош цена. Ключевых в плане имиджа, цены и вообще их футбольных качеств – Жедсона и Угальде. Для меня этот тренер закончился. Всё, для меня этого тренера больше не существует.

Самое убогое, что я вчера слышал от спартаковских болельщиков, но это, слава богу, нового поколения, старики так не говорят. Они счастливы тремя моментами в матче: «Вот, у нас было три момента». Дальше они зацикливаются, что Карасёв ######, что судья сломал им игру зачем-то. Хотя они признают, что оба пенальти были», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

