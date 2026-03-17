Арбелоа: в «Реале» нет неприкасаемых, молодые игроки из академии уже вносят большой вклад

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос, будет ли задействовать молодых игроков, когда лазарет команды опустеет, перед предстоящим ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая встреча команд завершилась победой испанского клуба со счётом 3:0.

«За два месяца, что я здесь, у меня не было ощущения, что у нас есть неприкасаемые игроки. Есть такие футболисты, как Вальверде, Винисиус и Тчуамени, которые заслужили своё игровое время, но они не являются неприкасаемыми. Все молодые игроки из академии показывают очень высокий уровень игры. Это очень талантливые ребята, которые вносят большой вклад. Когда некоторые игроки восстановятся, у меня будет больше вариантов, и, надеюсь, мы всегда сможем выставлять на поле наиболее подходящий состав», — приводит слова Арбелоа AS.

Ответный матч пройдёт 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.

