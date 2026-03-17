Результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 29-го тура чемпионата Италии по футболу — 2025/2026

В понедельник, 16 марта, завершился 29-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 29-го тура Серии А

13 марта, пятница:

«Торино» — «Парма» — 4:1.

14 марта, суббота:

«Интер» — «Аталанта» — 1:1;
«Наполи» — «Лечче» — 2:1;
«Удинезе» — «Ювентус» — 0:1.

15 марта, воскресенье:

«Верона» — «Дженоа» — 0:2;
«Сассуоло» — «Болонья» — 0:1;
«Пиза» — «Кальяри» — 3:1;
«Комо» — «Рома» — 2:1;
«Лацио» — «Милан» — 0:1.

16 марта, понедельник:

«Кремонезе» — «Фиорентина» — 1:4.

По итогам 29 туров первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Интер». У команды 68 набранных очков. На второй строчке располагается «Милан», у которого 60 очков. Третье место с 29 очками занимает «Наполи».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
