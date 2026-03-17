Давид Сильва назвал условие, при котором у «Ман Сити» будет шанс победить «Реал» в ЛЧ

Бывший футболист сборной Испании Давид Сильва поделился впечатлениями от противостояния «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре испанская команда оказалась сильнее — 3:0.
«Все мы понимаем, что «Реал» в Лиге чемпионов преображается, несмотря на не лучшее выступление в чемпионате, по сравнению с предыдущими сезонами. Все ожидали, что «Сити» добьётся лучшего результата на выезде, но впереди ещё ответный матч. Будем надеяться, что они смогут забить быстрый гол и вернуться в игру.
Решена ли уже судьба этого противостояния? Нет! Если «Сити» окажет давление в первые минуты и забьёт, то вернётся в игру. Другой вопрос, сможет ли «Реал» продержаться первые 25 минут, не пропустив ни одного гола. В этом случае игра успокоится, но, если они пропустят, у них будут проблемы», — приводит слова Сильвы AS.
- 17 марта 2026
-
00:39
-
00:26
-
00:20
-
00:06
- 16 марта 2026
-
23:58
-
23:56
-
23:50
-
23:47
-
23:35
-
23:26
-
23:16
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:49
-
22:44
-
22:40
-
22:24
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:01
-
21:56
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:36
-
21:34
-
21:31
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:05
-
21:02
-
20:48