Давид Сильва назвал условие, при котором у «Ман Сити» будет шанс победить «Реал» в ЛЧ

Бывший футболист сборной Испании Давид Сильва поделился впечатлениями от противостояния «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре испанская команда оказалась сильнее — 3:0.

«Все мы понимаем, что «Реал» в Лиге чемпионов преображается, несмотря на не лучшее выступление в чемпионате, по сравнению с предыдущими сезонами. Все ожидали, что «Сити» добьётся лучшего результата на выезде, но впереди ещё ответный матч. Будем надеяться, что они смогут забить быстрый гол и вернуться в игру.

Решена ли уже судьба этого противостояния? Нет! Если «Сити» окажет давление в первые минуты и забьёт, то вернётся в игру. Другой вопрос, сможет ли «Реал» продержаться первые 25 минут, не пропустив ни одного гола. В этом случае игра успокоится, но, если они пропустят, у них будут проблемы», — приводит слова Сильвы AS.