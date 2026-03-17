Давид Сильва назвал условие, при котором у «Ман Сити» будет шанс победить «Реал» в ЛЧ

Давид Сильва назвал условие, при котором у «Ман Сити» будет шанс победить «Реал» в ЛЧ
Комментарии

Бывший футболист сборной Испании Давид Сильва поделился впечатлениями от противостояния «Реала» и «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой игре испанская команда оказалась сильнее — 3:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Вальверде – 20'     2:0 Вальверде – 27'     3:0 Вальверде – 42'    
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все мы понимаем, что «Реал» в Лиге чемпионов преображается, несмотря на не лучшее выступление в чемпионате, по сравнению с предыдущими сезонами. Все ожидали, что «Сити» добьётся лучшего результата на выезде, но впереди ещё ответный матч. Будем надеяться, что они смогут забить быстрый гол и вернуться в игру.

Решена ли уже судьба этого противостояния? Нет! Если «Сити» окажет давление в первые минуты и забьёт, то вернётся в игру. Другой вопрос, сможет ли «Реал» продержаться первые 25 минут, не пропустив ни одного гола. В этом случае игра успокоится, но, если они пропустят, у них будут проблемы», — приводит слова Сильвы AS.

Матч недели «Манчестер Сити» — «Реал»: ни шанса Гвардиоле
