Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая заступился за Талалаева после матча «Балтика» — ЦСКА и назвал виновного в драке
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая заступился за главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после его удаления в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой дракой с участием тренерских штабов обеих команд.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Я могу быть адвокатом Талалаева? Обвинитель — общественность. Смотри. Я разговаривал с Андреем и сразу после игры, и чуть-чуть позже, когда уже немножечко остыло. Я хочу просто, чтобы люди перестали чуть-чуть ########### и проще относились. Не надо вот это: «Ударил, матом крикнул, нельзя, там у экрана телевизора...» Это футбол. Для победы все средства хороши. Я рассказываю, что происходит в голове у Талалаева: идёт четвёртый матч, концовка матча. Команда последние пять-семь минут абсолютно не выполняет его указания. Углового этого не должно было быть.

Он орал как сумасшедший, что угловых допускать в конце встречи нельзя с ЦСКА, потому что у них стандарты налажены, хорошо работают. Понимаешь, что у него четвёртый матч идёт, в трёх встречах он пропустил после 80-й минуты гол — оба матча с «Зенитом» и 90+5-я минута с «Ростовом». У него, значит, давление уже 200. Он орёт, команда его не слышит. И просто, понимаешь, я не оправдываю, что этот мяч он ударил. Наверное, это некорректно, и это вопрос между ним и главным арбитром, который должен ввести санкции, или КДК, или экспертная комиссия какая-то, не знаю. Это подошёл бы судья и сделал бы свои замечания. Ему надо было докричаться до своей команды, чтобы удержать эти три очка, чтобы они не пропустили гол. Потому что они в последние минуты забились и перестали выполнять установку.

В четвёртом матче подряд пропустить гол после 80-й минуты — это, правда, можно попасть с инсультом в клинику. До команды он достучался. В итоге три очка. Некрасивое событие, конечно, произошло в матче. Никогда не красит это. Но считаю, что главный виновник этой всей истории — это футболист по фамилии Кармо. Никаких других виноватых в этой истории нет. Андрей получил бы свою красную, жёлтую, всё равно. Тут дали бы через пять секунд другой мяч. И, кстати, это была бы потеря 10 секунд, а судья за такое добавил бы минуту», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Пенальти «Зенита» против «Спартака», Талалаев vs Челестини. Главные события 21-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android