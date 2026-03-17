Гурцкая заступился за Талалаева после матча «Балтика» — ЦСКА и назвал виновного в драке

Футбольный агент Тимур Гурцкая заступился за главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после его удаления в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Встреча завершилась массовой дракой с участием тренерских штабов обеих команд.

«Я могу быть адвокатом Талалаева? Обвинитель — общественность. Смотри. Я разговаривал с Андреем и сразу после игры, и чуть-чуть позже, когда уже немножечко остыло. Я хочу просто, чтобы люди перестали чуть-чуть ########### и проще относились. Не надо вот это: «Ударил, матом крикнул, нельзя, там у экрана телевизора...» Это футбол. Для победы все средства хороши. Я рассказываю, что происходит в голове у Талалаева: идёт четвёртый матч, концовка матча. Команда последние пять-семь минут абсолютно не выполняет его указания. Углового этого не должно было быть.

Он орал как сумасшедший, что угловых допускать в конце встречи нельзя с ЦСКА, потому что у них стандарты налажены, хорошо работают. Понимаешь, что у него четвёртый матч идёт, в трёх встречах он пропустил после 80-й минуты гол — оба матча с «Зенитом» и 90+5-я минута с «Ростовом». У него, значит, давление уже 200. Он орёт, команда его не слышит. И просто, понимаешь, я не оправдываю, что этот мяч он ударил. Наверное, это некорректно, и это вопрос между ним и главным арбитром, который должен ввести санкции, или КДК, или экспертная комиссия какая-то, не знаю. Это подошёл бы судья и сделал бы свои замечания. Ему надо было докричаться до своей команды, чтобы удержать эти три очка, чтобы они не пропустили гол. Потому что они в последние минуты забились и перестали выполнять установку.

В четвёртом матче подряд пропустить гол после 80-й минуты — это, правда, можно попасть с инсультом в клинику. До команды он достучался. В итоге три очка. Некрасивое событие, конечно, произошло в матче. Никогда не красит это. Но считаю, что главный виновник этой всей истории — это футболист по фамилии Кармо. Никаких других виноватых в этой истории нет. Андрей получил бы свою красную, жёлтую, всё равно. Тут дали бы через пять секунд другой мяч. И, кстати, это была бы потеря 10 секунд, а судья за такое добавил бы минуту», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»