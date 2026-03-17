Результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

В понедельник, 16 марта, завершился 30-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты встреч 30-го тура АПЛ

Суббота, 14 марта:

«Сандерленд» – «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:1;

«Бёрнли» – «Борнмут» — 0:0;

«Челси» – «Ньюкасл Юнайтед» — 0:1;

«Арсенал» – «Эвертон» — 2:0;

«Вест Хэм Юнайтед» – «Манчестер Сити» — 1:1.

Воскресенье, 15 марта:

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» — 3:1;

«Кристал Пэлас» – «Лидс Юнайтед» — 0:0;

«Ноттингем Форест» – «Фулхэм» — 0:0;

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1.

Понедельник, 16 марта:

«Брентфорд» – «Вулверхэмптон» — 2:2.

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал». У «канониров» 70 очков в 31 матче. На второй строчке с 61 очком после 30 встреч располагается «Манчестер Сити». Тройку лидеров замыкает «Манчестер Юнайтед», у которого 30 игр и 54 очка.