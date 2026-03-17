Радимов: после трёх поражений ЦСКА ставит крест на золотых амбициях

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов отметил, что ЦСКА после серии поражений во встречах Мир РПЛ столкнётся с трудностями в реализации своих амбиций на чемпионство. В субботу, 14 марта, армейцы потерпели третье подряд поражение, уступив «Балтике» (0:1) в Калининграде. С 36 очками ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.

«По составу и по качеству игры, которую мы видели в матче [Кубка России] с «Краснодаром», эта команда должна выруливать. Дальше календарь у них будет проще. Но сколько потеряно в этих трёх поражениях, они ставят крест на золотых амбициях. Мы в межсезонье говорили, что ЦСКА будет бороться только за первое место. Однако вот эта история очень помешала. И сейчас тренерскому штабу, к которому наверняка теряется доверие игроков, приходится психологически выводить игроков и говорить: «Мы можем, умеем». Но получится ли это?» — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре ЦСКА сыграет на своём поле с махачкалинским «Динамо» 21 марта.