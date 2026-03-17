Результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 16 марта, завершился 28-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании.
13 марта, пятница:
«Алавес» — «Вильярреал» — 1:1.
14 марта, суббота:
«Жирона» – «Атлетик» Бильбао — 3:0;
«Атлетико» Мадрид – «Хетафе» — 1:0;
«Овьедо» – «Валенсия» — 1:0;
«Реал» Мадрид – «Эльче» — 4:1.
15 марта, воскресенье:
«Мальорка» – «Эспаньол» — 2:1;
«Барселона» – «Севилья» — 5:2;
«Бетис» – «Сельта» — 1:1;
«Реал Сосьедад» – «Осасуна» — 3:1.
16 марта, понедельник:
«Райо Вальекано» – «Леванте» — 1:1.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 70 очков за 28 матчей. На втором месте находится «Реал» (66), топ-3 замыкает «Атлетико» (57).