Результаты матчей 28-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 16 марта, завершился 28-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

13 марта, пятница:

«Алавес» — «Вильярреал» — 1:1.

14 марта, суббота:

«Жирона» – «Атлетик» Бильбао — 3:0;

«Атлетико» Мадрид – «Хетафе» — 1:0;

«Овьедо» – «Валенсия» — 1:0;

«Реал» Мадрид – «Эльче» — 4:1.

15 марта, воскресенье:

«Мальорка» – «Эспаньол» — 2:1;

«Барселона» – «Севилья» — 5:2;

«Бетис» – «Сельта» — 1:1;

«Реал Сосьедад» – «Осасуна» — 3:1.

16 марта, понедельник:

«Райо Вальекано» – «Леванте» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 70 очков за 28 матчей. На втором месте находится «Реал» (66), топ-3 замыкает «Атлетико» (57).