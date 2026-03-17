Радимов: «Локомотив» вряд ли сможет бороться за чемпионство, и вопрос о медалях подвис

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о перспективах «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Локомотив» восемь последних туров играет в Москве. Обыграй «Ахмат» — по идее, должен был обыгрывать — и сыграй должным образом с «Рубином», он был бы первым. Но ты не можешь психологически справиться с «Рубином», получаешь трёшку и еле отыгрываешься в матче с «Ахматом». После рестарта сезона я вижу, что по потенциалу «Локомотив» вряд ли сможет бороться за чемпионство, более того, и вопрос о медалях подвис», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура железнодорожники, набрав 41 очко, располагаются на третьем месте. Лидирует «Краснодар» (46).