«Меня пытались представить чудовищем». Экс-тренер «Сочи» — о конфликте с Луисом Энрике

Бывший тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес рассказал о конфликте с Луисом Энрике в сборной Испании.

«Он уже решил, что я не останусь на посту. Я поехал к нему домой после смерти его дочери и сказал, что выполню всё, о чём публично говорил. Он ответил, что больше не рассчитывает на меня и что я больше никогда не буду работать с ним как тренер. Причины? Я их не знаю. Кое-что мне известно, но я не буду об этом говорить, потому что узнал это от третьих лиц. Пока я был главным тренером сборной, публиковались очень неприятные вещи. Я старался вести себя максимально уважительно, особенно на финальном этапе. Пытался поступать так, как подсказывало сердце. Однако столкнулся с настоящим цунами, которого совершенно не ожидал и к которому никто не готов. Я не понимал, что сделал такого, чтобы со мной так обращались.

Я понял, что созданный рассказ иногда оказывается сильнее правды. Такой человек, как я, тогда был никем в футбольном мире, не имел ни силы, ни поддержки, чтобы изменить этот нарратив. Это был очень тяжёлый урок. Причём усвоенный через боль, потому что нам пришлось многое пережить. Я думал, что уважение к ситуации означает молчать, даже если из-за этого я проиграю информационную борьбу. Меня пытались представить каким-то чудовищем, человеком, который любой ценой хочет удержаться на посту. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что поступил бы так же, хотя и знаю, что не всё сделал идеально. Для моей семьи это было очень тяжёлое время», — приводит слова Морено AS.

Ранее сообщалось, что Энрике обижен на Морено по причине того, что тот ни разу не контактировал с ним за время смертельной болезни его дочери во времена работы в сборной Испании. С марта 2019-го на тренерской скамье команды Энрике начал заменять Морено. Летом Энрике объявил, что покидает должность наставника сборной из-за болезни девятилетней дочери. Королевская испанская футбольная федерация подписала с Морено полноценный контракт. Морено заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.