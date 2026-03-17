Мбаппе назвал клуб, где продолжил бы карьеру, если бы не перешёл в «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о своём будущем, в случае если бы переход в мадридский клуб не состоялся летом 2024 года.

«Я провёл семь лет в Париже, это была честь. Думаю, я недостаточно об этом говорил или показывал, но я всегда помнил, откуда я родом и какой это великий клуб — «ПСЖ». Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире. Потом я перешёл в самый большой клуб в мире [«Реал» Мадрид], однако всегда отмечал, что это единственный клуб, ради которого я бы покинул «ПСЖ». Если бы я не смог попасть в «Реал», я бы остался в «ПСЖ» на всю жизнь. Я мечтал играть за этот клуб и очень этому рад. Я всегда смотрю матчи парижан, у меня есть друзья в команде, и они сейчас играют очень хорошо», — приводит слова Мбаппе One Football.

В текущем сезоне 27-летний форвард провёл 33 матча во всех турнирах, забив 38 мячей и отдав шесть результативных передач.