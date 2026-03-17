Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе назвал клуб, где продолжил бы карьеру, если бы не перешёл в «Реал»

Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями о своём будущем, в случае если бы переход в мадридский клуб не состоялся летом 2024 года.

«Я провёл семь лет в Париже, это была честь. Думаю, я недостаточно об этом говорил или показывал, но я всегда помнил, откуда я родом и какой это великий клуб — «ПСЖ». Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире. Потом я перешёл в самый большой клуб в мире [«Реал» Мадрид], однако всегда отмечал, что это единственный клуб, ради которого я бы покинул «ПСЖ». Если бы я не смог попасть в «Реал», я бы остался в «ПСЖ» на всю жизнь. Я мечтал играть за этот клуб и очень этому рад. Я всегда смотрю матчи парижан, у меня есть друзья в команде, и они сейчас играют очень хорошо», — приводит слова Мбаппе One Football.

В текущем сезоне 27-летний форвард провёл 33 матча во всех турнирах, забив 38 мячей и отдав шесть результативных передач.

Материалы по теме
Зачем Килиан Мбаппе ест макароны перед игрой? Разбираем диету футболиста
Зачем Килиан Мбаппе ест макароны перед игрой? Разбираем диету футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android