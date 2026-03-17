Кейлор Навас заявил, что испытывал психологические трудности после ухода из «ПСЖ»

Бывший голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас высказался о своём состоянии после ухода из французского клуба.

«Я знаю, кто я. Я знаю свой стиль игры. Я хорошо знаю свою физическую форму, и никогда не был в плохой физической форме. Я испытывал трудности в психологическом плане, но не в физическом. И как только я восстановил свою психическую и эмоциональную стабильность, мое тело чувствовало себя хорошо, и я знал, что могу тренироваться, выкладываться на полную и хорошо играть. Когда я уехал в Аргентину, я приехал полный энтузиазма, потому что чувствовал себя готовым снова играть. Я чувствовал себя спокойным.

Я приехал в клуб, где болельщики очень тепло меня встретили; они поддерживали меня, потому что, я думаю, я также показывал им хорошие результаты на поле. Что я запомню, так это позитивные моменты, которые я пережил, друзей, которых я обрел, товарищей по команде, с которыми я до сих пор общаюсь и с которыми у меня сложились очень хорошие отношения. Я думаю, это и было целью, а также доказать себе, что я все еще способен играть и получать удовольствие от футбола». «Все получили от этого пользу, и они, и я», — приводит слова Наваса Footmercato.

Навас выступал за «ПСЖ» с 2019 по 2024 год, коста-риканский вратарь шесть месяцев оставался без работы после ухода из клуба. В 2025 году он перешёл в «Ньюэллс», а летом этого же года подписал контракт с «Пумас».