Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как долго я буду занимать эту должность, меня не волнует». Арбелоа — о будущем в «Реале»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити». Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ключевой матч в вопросе будущего? Сейчас это последнее, о чём я думаю, я даже не размышляю об этом. Как долго я буду занимать эту должность, меня не волнует. Я тренируюсь так, как будто я здесь уже 15 лет… и у меня впереди ещё 15 лет», — приводит слова Арбелоа журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

12 января 2026 года Арбелоа был назначен главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо. За это время клуб под руководством испанского специалиста провёл 15 матчей, в которых одержал 11 побед и четыре раза потерпел поражение.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android