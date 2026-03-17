«Как долго я буду занимать эту должность, меня не волнует». Арбелоа — о будущем в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити». Первый матч завершился со счётом 3:0 в пользу испанской команды.

«Ключевой матч в вопросе будущего? Сейчас это последнее, о чём я думаю, я даже не размышляю об этом. Как долго я буду занимать эту должность, меня не волнует. Я тренируюсь так, как будто я здесь уже 15 лет… и у меня впереди ещё 15 лет», — приводит слова Арбелоа журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

12 января 2026 года Арбелоа был назначен главным тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо. За это время клуб под руководством испанского специалиста провёл 15 матчей, в которых одержал 11 побед и четыре раза потерпел поражение.