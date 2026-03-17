«Мне всё равно». Луис Энрике отреагировал на вопрос о возможном уходе из «ПСЖ» в клуб АПЛ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» высказался о слухах о возможной работе к клубах английской Премьер-лиги в случае ухода из стана парижан.

«Я не понимаю, что вы говорите, и мне всё равно. Это неважно. Я — тренер «ПСЖ», и я очень рад тренировать этот великий клуб», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанским специалистом интересуется ряд клубов АПЛ, главным из которых является как раз лондонский «Челси», с которым красно-синие встречаются в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Первый матч в Париже завершился со счётом 5:2 в пользу подопечных Энрике.