Карло Анчелотти назвал «Будё-Глимт» лучшей командой в Европе на данный момент

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти назвал лучший европейский клуб в Европе на данный момент.

«На данный момент «Будё-Глимт» — лучшая и наиболее организованная команда в Европе. Не только по результатам, одержав победы над «Манчестер Сити», «Атлетико», «Интером» и «Спортингом», но и по игре в обороне», — приводит слова Анчелотти Footmercato.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Будё-Глимт» разгромил «Спортинг» со счётом 3:0. Ответная игра состоится сегодня, 17 марта, начало — 23:00 мск. Ранее в раунде плей-оф Лиги чемпионов «Будё-Глимт» по итогам двух матчей обыграл миланский «Интер».