Георгий Мелкадзе: потолок этого «Ахмата» — первое место в РПЛ. Все возможности есть

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о перспективах грозненского клуба под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

— Какой потолок у этого «Ахмата» с Черчесовым?

— Первое место в РПЛ. Если всё сохранится, а состав ещё усилится — это более чем реально. Если «Балтика» борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть, — сказал Мелкадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. На данный момент «Ахмат» находится на девятом месте в чемпионате России. В активе команды 27 набранных очков в 21 матче.