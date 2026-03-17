Владислав Радимов назвал причину напряжённой атмосферы в ЦСКА

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о ситуации внутри ЦСКА.

– Я точно знаю, что в ЦСКА внутри команды недовольны тем, что тренерский штаб увеличился.

– И людьми Челестини?

– И его людьми. Взаимопонимание между новыми людьми тренерского штаба и игроками… Я знаю это точно! Атмосфера изменилась не в лучшую сторону», — сказал Радимов на канале «Это футбол, брат!».

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. Весной армейцы в РПЛ проиграли «Ахмату», московскому «Динамо» и «Балтике».

В следующем туре ЦСКА сыграет на своём поле с махачкалинским «Динамо» 21 марта.