Главная Футбол Новости

Владислав Радимов назвал причину напряжённой атмосферы в ЦСКА

Владислав Радимов назвал причину напряжённой атмосферы в ЦСКА
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов рассказал о ситуации внутри ЦСКА.

– Я точно знаю, что в ЦСКА внутри команды недовольны тем, что тренерский штаб увеличился.
– И людьми Челестини?
– И его людьми. Взаимопонимание между новыми людьми тренерского штаба и игроками… Я знаю это точно! Атмосфера изменилась не в лучшую сторону», — сказал Радимов на канале «Это футбол, брат!».

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. Весной армейцы в РПЛ проиграли «Ахмату», московскому «Динамо» и «Балтике».

В следующем туре ЦСКА сыграет на своём поле с махачкалинским «Динамо» 21 марта.

Материалы по теме
Гурцкая заступился за Талалаева после матча «Балтика» — ЦСКА и назвал виновного в драке
