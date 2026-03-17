Стало известно, с кем сыграет сборная Испании в марте после отмены Финалиссимы

Сборная Испании по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии вместо отменённой Финалиссимы. Игра состоится на стадионе «Керамика» в испанском Вильярреале. Об этом сообщает пресс-служба Королевской испанской федерации футбола.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Финалиссима 2026 . Финал
27 марта 2026, пятница. 21:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что изнчально в этот день действующие чемпионы Европы должны были сыграть с победителем Кубка Америки-2024 и чемпионом мира-2022 Аргентиной в рамках Финалиссимы, но эта игра, которая должна была пройти в Катаре, была отменена по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ на фоне событий на Ближнем Востоке.

Кроме встречи с Аргентиной национальная команда «Фурия Роха» должна была встретиться в товарищеском матче с Египтом 30 марта в Катаре. Однако эта игра также была отменена. Главный тренер Луис де ла Фуэнте объявит состав Испании на товарищеские матчи в пятницу, 20 марта.

Материалы по теме
Официально
Финалиссима отменена по решению УЕФА и КОНМЕБОЛ
